I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, coadiuvati da personale dell’Arma di Manduria, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto dell’uso e spaccio della droga nel comune di Latiano, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ventenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di hashish e di 3,5 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato rimesso in libertà.