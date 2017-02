I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un catanese, di 54 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, una gazzella, durante un servizio di controllo della circolazione stradale in via Galermo, ha imposto l’Alt ad un individuo alla guida di una Ford Fiesta. I militari, insospettiti dall’atteggiamento irrequieto tenuto dal fermato durante il controllo, hanno proceduto ad una perquisizione personale e del mezzo rinvenendo, abilmente occultata sotto il sedile lato passeggero, una busta di plastica con 6 confezioni in cellophane contenenti 480 grammi di marijuana e la somma contante di 535 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La droga ed il denaro sono stati sequestrati.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Roma, 7 febbraio 2017