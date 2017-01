Era caduto nella truffa del “finto avvocato” che, approfittando del suo stato di sprovvedutezza, aveva chiesto dei soldi per un risarcimento danni derivante da un fantomatico sinistro stradale causato dal figlio. Con questo artificio, nel mese di ottobre 2016, un ambulante della provincia di Caserta, pregiudicato per reati specifici, si era introdotto nell’abitazione dell’anziano 93enne, e, raggirandolo, era riuscito a farsi consegnare la somma di € 2.700.

I militari della locale Stazione Carabinieri, tuttavia, sin da subito si sono messi all’opera raccogliendo ogni minimo indizio fino ad arrivare a ricostruire l’accaduto ed a risalire al truffatore, denunciandolo in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Sono tuttora in corso le indagini per risalire ad eventuali complici.

Roma, 28 gennaio 2017