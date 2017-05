“Calcola la tua pensione su Facebook”, ma è una truffa: l’allarme della polizia

L’account della polizia “Una vita da social” mette in guardia gli utenti dal rischio di finire vittima di una nuova truffa online

Un’ennesima truffa circola in queste ore su Facebook e rischia di far cadere nella propria rete molti ignari utenti. Come denuncia la pagina “Una vita da social”, l’account della Polizia di Stato, gira un post sponsorizzato che chiede agli ugenti di calcolare gratuitamente la propria pensione attraverso un tool gratuito.

Sotto il pulsante “clicca e conferma”, c’è scritto con caratteri più piccoli che utilizzando il calcolatore gli utenti avranno accesso a servizi di altro tipo, come informazioni, news e oroscopo. Senza però specificare che si sta sottoscrivendo un abbonamento da 5 euro a settimana.

(Lo screenshot del post sponsorizzato su Facebook sul sito chiccheinformatiche.com)

“La pensione sta a cuore a tutti ma non servizi in abbonamento a pagamento”, mettono in guarda gli esperti della Polizia di Stato su Facebook.

fonte: TODAY