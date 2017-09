Ennesima catena che potrebbe avere effetti particolarmente negativi per gli utenti. Riepiloghiamo tutto quello che c’è da sapere

Stanno crescendo in modo preoccupante, in queste ore, le segnalazioni riguardanti un presunto buono Decathlon da 250 euro, che a quanto pare sta circolando tramite il solito messaggio Whatsapp. Si tratta dell’ennesima catena di settembre, che coinvolge in modo inconsapevole grossi brand conosciuti praticamente da tutti e che rischia di metterci al cospetto di una vera e propria bufala. Anche se in questo caso sarebbe più corretto parlare di truffa.

Dopo le tantissime segnalazioni riguardanti il buono Ikea, di cui vi ho dato tempestivamente notizia su queste pagine, oggi 20 settembre tocca dunque fare i conti con il presunto buono Decathlon da 250 euro. Importante mettere in evidenza la parola “presunto”, in quanto l’azienda nemmeno a dirlo pare sia caduta dalle nuvole nel momento in cui le è stata sottoposta la questione. Almeno stando alle segnalazioni di alcuni utenti.