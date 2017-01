Usando una carta prepagata di quelle emesse dalle compagnie petrolifere per fare il pieno e accumulare punti avevano creato un business: 1.300 in un mese, facendosi dare i contanti da automobilisti ignari, e pagando, in cambio, con la carta stessa, che pero’ e’ risultata rubata. Due italiani, uno di 39 anni con qualche precedente, e un 47enne incensurato, sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri di Cassano d’Adda (Milano). Colti in flagranza alla stazione di servizio di Vignate, nel milanese, grazie alla segnalazione al 112 del benzinaio stesso. Poco prima avevano chiesto a una donna di poter pagare al suo posto e si erano fatti consegnare 40 euro: questa la tecnica ripetuta piu’ volte. Il sistema di pagamento ieri ha pero’ lanciato un ‘alert’ per la spesa eccessiva raggiunta in pochi giorni. Dalle indagini e’ poi emerso che la carta prepagata risultava appartenere a un proprietario che non si era accorto di non averla piu’ con se’ e non ne aveva per questo denunciato lo smarrimento.

Milano, 7 gennaio 2017