Truffa strisciata paraurti cavalcavia Renato Serra Milano

da MilanoTODAY – “Buongiorno, vorrei segnalarvi la mia esperienza avuta ieri sera verso le 19 sul cavalcavia della Ghisolfa a Milano. Stavo percorrendo appunto questo cavalcavia diretto a Malpensa e superando una macchina che procedeva molto lenta ho sentito un suono sordo come se avessi colpito qualcosa. Non avendo visto nulla ho continuato pensando fosse qualche detrito presente in carreggiata.

Invece al semaforo che porta verso via De Gasperi e poi autostrada, mi si affianca una macchina nera con una persona che mi dice che l’ho colpito in fase di sorpasso. Così mi sono fermato al benzinaio Q8 dove ho visto che avevo un segno sulla parte anteriore lato passeggero anche se lo trovavo incredibile e incompatibile per altezza rispetto al segno sull’auto dell’ altra persona… per farla breve, credo che si sia tratta della classica truffa dello specchietto ma nella variante della strisciata sulla carrozzeria fatta con carta vetrata.

Il suono che ho sentito deve essere stata qualche pallina da tennis lanciata mentre la strisciata è stata fatta o da un complice a qualche semaforo precedente o da qualcuno nella macchina stessa con un bastone con in punta della carta abrasiva”.“