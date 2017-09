Basta trovare una telefonate persa da un numero sconosciuto e richiamare per vedersi prosciugato tutto il credito telefonico. A far scattare l’allarme è stata la polizia di Stato che in una nota ha spiegato i rischi: “Il malcapitato riceve una telefonata da un numero che ha per prefisso 02 ( Milano) che, però, appena viene accettata fa cadere la linea – hanno dichiarato gli agenti -.

Essendo costretto a richiamare perché potrebbe essere una telefonata importante, la vittima non riceve alcuna risposta dall’altra parte, bensì il suo credito inizia a diminuire in base al tempo trascorso in linea”.

I poliziotti hanno fatto chiarezza anche sui metodi dei fuorilegge: “Il principio che si nasconde dietro questo meccanismo si chiama Spoofing e consiste in un numero telefonico a pagamento gestito da un bot che, automaticamente, chiama persone a caso per poi prosciugare il loro credito telefonico, se richiamato.