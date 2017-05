TRUMP, GAFFE AL QUIRINALE: “IGNORA IL SALUTO ALLA BANDIERA ITALIANA”

La gaffe di Donald Trump. Protocollo ignorato dal presidente degli Stati Uniti al Quirinale. Al momento del suo arrivo, passando sulla guida rossa approntata nel cortile del palazzo con il reparto della Marina schierato, il presidente – pur non in visita ufficiale – non ha reso gli onori alla bandiera italiana che gli è stata presentata all’inizio del picchetto.

Rapido, per non perdere il passo con Trump, il saluto rivolto dall’ufficiale italiano che lo accompagnava. Al termine della rassegna, il presidente americano ha tirato ancora dritto senza rivolgere, come previsto, un cenno di saluto al reparto.

GUARDA IL VIDEO