Mano a mano che si avvicina il giorno del suo insediamento, Trump si trova contro un fuoco di sbarramento sempre più intenso. Non solo Meryl Streep, ma tanto star system hollywodiano si è dato all’esercizio della critica preventiva contro il tycoon, mentre il suo predecessore alla Casa Bianca, dopo aver dato rassicurazioni per un passaggio di consegne soft (avveniva all’indomani della sconfitta della signora Clinton), non perde occasione per rimarcare distanze e prendere decisioni tese a creare difficoltà al suo successore.

Non solo: anche l’intelligence americana ha dato non pochi grattacapi a Trump con la pubblicazione di un’inchiesta che darebbe conto di un’elezione falsata, la sua, a causa di un’asserita influenza russa sulla stessa. Last but not least, a complicare le notti del neopresidente la pubblicazione di un dossier in stile pecoreccio, proveniente da un agente dei servizi segreti inglesi, secondo il quale i russi avrebbero elementi scottanti sul Donald nazionale, tali da renderlo ricattabile. Un dossier invero senza capo né coda, ma “utile” a sporcare l’immagine presidenziale del tycoon.

Un fuoco di fila del quale non si vede la fine e che sembra avere il suo focus su un punto nevralgico quanto cruciale del programma elettorale del nuovo presidente, ovvero il proposito di attutire le tensioni Est-Ovest attraverso un rinnovato dialogo con la Russia di Putin. Devono averne avuto contezza gli uomini che Trump ha scelto per la sua amministrazione, dal momento che negli ultimi giorni hanno moltiplicato le dichiarazioni anti-russe: dal nuovo direttore della Cia, al ministro della Difesa, al Segretario di Stato, tutti si sono affrettati a dichiarare che la Russia resta un acerrimo nemico degli States.

Probabile che il riposizionamento degli uomini del presidente sia stato concordato, tanto che anche Trump ha un po’ smorzato il suo afflato filo-russo: un modo per tentare di calmare gli animi fin troppo esagitati dei suoi avversari, preda di una vera e propria ossessione anti-russa. Altrettanto probabile che tale riposizionamento sia solo tattico, un atto dovuto che però non dovrebbe impedire, almeno ad oggi, passi atti a riannodare il dialogo con Mosca, come da proposito iniziale. Solo in maniera meno conclamata, più sottotraccia, come si addice a simili iniziative politiche.

Resta che Trump e i suoi hanno dovuto constatare quale forza ostativa incontra l’ipotesi di un compromesso con i russi. Non solo nei loro avversari politici, ma anche nel loro stesso ambito politico. È stato infatti il senatore McCain, e non un democratico, a passare all’Fbi il dossier anti-Trump confezionato dall’intelligence inglese. McCain è uomo di connessione tra i neocon e l’apparato militar-industriale Usa: un variegato ambito politico-economico che, insieme alla grande Finanza, aveva puntato tutte le sue fiches sulla vittoria della Clinton, la quale garantiva loro quel contrasto a tutto campo nei confronti di Mosca che gli avrebbe assicurato nuove opportunità.