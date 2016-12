Il diplomatico raggiunto da colpi di arma da fuoco all’inaugurazione di una mostra di fotografia. Altre tre persone a terra. L’attentatore ucciso dalle forze speciali, si era diplomato due anni fa all’accademia di polizia di Smirne, aveva 22 anni. Mosca: “Atto terroristico, un giorno tragico per la diplomazia”

ANKARA – L’ambasciatore russo ad Ankara, Andrey Karlov, è stato ucciso in un attentato. Colpito a morte mentre parlava a una mostra fotografica da un poliziotto che per entrare alla Galleria d’arte ha mostrato il tesserino. Giacca nera e cravatta, la pistola in pugno, ha cominciato a sparare gridando “vendetta” e poi “Aleppo” o “noi moriamo in Siria voi morite qua”.

Il diplomatico si è accasciato a terra, ha ricevuto le prime cure sul posto ma non è stato neanche trasportato in ospedale, sarebbe stato inutile. Le forze speciali turche hanno fatto irruzione nella galleria d’arte e ucciso l’aggressore che continuava a sparare. “Non uscirò vivo da qui, non vi avvicinate!”, gridava. Sul pavimento, i corpi di altre persone.

Fonti dell’ambasciata, citate dai media locali, precisano che il diplomatico stava tenendo un discorso alla Galleria di Arte contemporanea, per la mostra fotografica ‘la Russia vista dai turchi’. Un video mostra il momento dell’attacco. L’agente ha la pistola in pugno, è vestito in abito scuro, giacca, cravatta, e grida: “Non dimenticatevi di Aleppo, non dimenticatevi della Siria”. Poi la firma mortale, “Allah Akbar”. È stato identificato dopo essere stato ucciso. Era un diplomato del 2014 dell’accademia di polizia Rustu Unsal di Smirne, si chiamava Mert Altintas, aveva 22 anni e faceva parte delle unità anti-sommossa di Ankara. lo conferma iI sindaco della città sul proprio account Twitter.