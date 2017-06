PESCHIERA DEL GARDA – Bolide truccato, sgommate, corse folli e, quando i carabinieri lo hanno fermato, ha risposto semplicemente: «Tanto siamo in Italia». Come a dire “qui si può far di tutto, nessuna conseguenza”. Peccato per il turista tedesco protagonista dell’episodio che i carabinieri non fossero tanto d’accordo con lui: la sua auto è stata caricata sul carro attrezzi e portata via, lui multato e lasciato a piedi.

Come racconta l’Arena questo è uno dei 14 automobilisti indisciplinati fermati sul Garda, a Peschiera, molti dei quali in zona per l’evento dedicato al tuning estremo (la pratica di modificare un veicolo rispetto agli standard produttivi per adeguarlo ai propri gusti ), la “Southern Gardasee”.

Leggo