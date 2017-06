Stanotte è la notte della “Luna Rosa“: la Luna Piena che brillerà in cielo sarà quella che i nativi americani chiamavano “Strawberry Moon“, luna delle fragole, in quanto in Nord America era esattamente questo il periodo di raccolta delle fragole.

Sarà l’ultima luna piena di primavera, l’ultima prima dell’arrivo del solstizio d’estate, e sarà anche la luna più piccola del 2017 perché raggiungerà la distanza massima dalla Terra, l’apogeo.

“Il nome ‘Luna Rosa’ deriva dalla tradizione dei nativi nordamericani, che avevano un calendario lunare, dove ogni luna aveva un nome. Il colore rosa non ha nulla di astronomico,” spiega l’astrofisico Paolo Colona, dell’Accademia delle Stelle.