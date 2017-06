Ascolti tv, vittoria per Tutto può succedere 2 con oltre 3,4 milioni di telespettatori

Un altro successo per la fiction di Rai1 con 3 milioni 405mila spettatori e il 17.21% di share. Segue Canale 5 con The Winner Is che ottiene 2 milioni 797mila spettatori con il 15.75% di share

L’appuntamento con la fiction di Rai1 Tutto può succedere 2 si aggiudica la prima serata con 3 milioni 405mila spettatori e il 17.21% di share.

Ascolti tv prime time

Su Canale 5 The Winner Is, il talent show dedicato agli appassionati di canto condotto da Gerry Scotti, ottiene 2 milioni 797mila spettatori con il 15.75%. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai3 il film Big Eyes che ha avuto 1 milione 268mila spettatori e il 6.13% di share. Su Italia 1 l’episodio della serie Chicago Fire ha ottenuto 1 milione 175mila spettatori e il 6.04% di share. M, il nuovo programma di Michele Santoro su Rai2, con la puntata dedicata a Hitler ha registrato 941mila spettatori con il 4.78% di share, mentre su Rete4 il film Master and Commander si è fermato a 630mila spettatori con il 3.43%. Su La7 il film Uomini che odiano le donne ha avuto 354mila spettatori con uno share del 2.21%



Ascolti tv access prime time

Nell’access prime time, Techetechetè su Rai1 con 3 milioni 836mila spettatori e il 18.76% batte su Canale 5 Paperissima Sprint, scelta da 2 milioni 933mila spettatori e il 14.49%. Su La7 Otto e mezzo ottiene 1 milione 71mila spettatori con il 5.34% di share.

Ascolti tv l’informazione