Personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Salerno è intervenuto in Via S. Allende a seguito della segnalazione di un incidente stradale tra due veicoli.

Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che nel sinistro erano rimaste coinvolte un’autovettura e un autoambulanza del servizio di soccorso pubblico.

Il conducente dell’autovettura, privo di documenti, sia personali che del veicolo, è stato identificato per un 49enne nato a Napoli; i poliziotti avendo notato il suo apparente stato di ubriachezza lo hanno sottoposto al test con etilometro che ha dato esito positivo.

Per tale motivo il 49enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’autovettura da lui condotta, inoltre, è risultata priva della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile e per tale motivo è stata sottoposta a sequestro con affidamento in custodia ad una ditta specializzata del settore.

Roma, 6 gennaio 2016