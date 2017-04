Guida ubriaco e si schianta, ai Carabinieri: «Regalatemi la divisa che la metto a Carnevale»

L’uomo era alla guida della propria Alfa Romeo 147, quando si è andato a schiantare contro alcune auto in sosta. Il suo tasso alcolemico era oltre 6 volte il limite consentito

CASTELFIDARDO – Il suo tasso alcolemico era di 3,30 g/l, ai limiti del coma etilico. E’ questo quanto hanno scoperto i Carabinieri, intervenuti in via Nazario Sauro, dopo che una Alfa Romeo 147 si era schiantata contro alcune auto in sosta. A bordo un operaio di 35 anni, residente in città, che è stato sottoposto ad alcol test. Le sue condizioni sono subito parse precarie, visto che non riusciva a reggersi in piedi e chiedeva insistentemente la divisa ai Carabinieri per indossarla al prossimo Carnevale.

