Roma – Era alla guida sotto l’effetto di alcol e droga e forse per questo ha investito una bambina di 7 anni, ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Il fatto è accaduto ieri sera a Guidonia Montecelio, vicino Roma. I carabinieri per questo hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che ha 48 anni, per le accuse di lesioni personali stradali gravi. Il luogo dell’incidente è la strada Palombarese. Sul posto hanno operato i carabinieri della tenenza di Guidonia. Secondo quanto si è appreso la piccola che è stata ricoverata non è in pericolo di vita. Red/Nav