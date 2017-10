Don Severino Cecchi, parroco di Pren Lamen e Vignui (Belluno), ubriaco, ha investito con la sua auto un bambino di 6 anni in sella alla sua bicicletta a Mugnai, Feltre. Il fatto è avvenuto mercoledì 18 ottobre. I

Il prete non era in possesso della patente di guida, che gli era stata già ritirata in passato per guida in stato di ebbrezza.

Dopo l’incidente a don Severino Cecchi è stata anche sequestrata la macchina, una fiat punto. Il bambino è stato ricoverato in ospedale ma se l’è cavata solo con qualche contusione, nulla di serio.

liberoquotidiano