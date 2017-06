BIMBA DI 6 MESI OFFERTA IN SACRIFICIO AGLI DEI: “ERA L’UNICO MODO PER AVERE UN FIGLIO”

Rapita e uccisa a soli 6 mesi per essere offerta in sacrificio agli dei. Una bambina di soli 6 mesi è stata uccisa da un mago dopo aver promesso a un uomo che solo in questo modo avrebbe potuto avere un figlio suo.

Secondo quanto riporta il Daily Mail la bimba è stata rapita dalla sua casa a Jharkhand, India orientale, durante la notte, mentre i genitori dormivano a porta aperta per cercare di combattere il caldo rovente della stagione. La neonata sarebbe stata uccisa con un pugnale e il corpicino dato alle fiamme in sacrificio agli dei.