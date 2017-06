A un mese dall’approvazione alla Camera della nuova legge sulla legittima difesa, ancora una volta un anziano viene assolto in base alle vecchie norme. Mentre infatti la politica discute delle nuove norme, sconfessate dallo stesso leader del Pd, Matteo Renzi, il giudice Gaspare Sturzo ha riconosciuto la legittima difesa e fatto cadere ogni contestazione a Ilario D’Apollonio, 85 anni. L’anziano, il 29 giugno del 2013, reagì al tentativo di rapina all’interno della sua abitazione, sparando e uccidendo uno dei banditi, il romeno Nicolas Valentin Barbat. Lo stesso pm del processo Elisabetta Ceniccola si era detta a favore dell’archiviazione nei confronti dell’anziano.

Il gip ha di fatto accolto la ricostruzione degli avvocati Diego Perugini e Sonia Battagliese, che tutelavano gli interessi di Ilario D’Apollonio e di sua moglie, Ilaria Ciocchetti. Quest’ultima, infatti, nel tentativo di rapina a cui parteciparono in quattro, uno dei quali era armato, venne picchiata, legata ed imbavagliata. A quel punto, entrò in scena l’anziano, che accorgendosi di quanto stava accadendo, difese la moglie e fece fuoco.

Per il pm, “la condotta omicidiaria” era stata “posta in essere da un soggetto in età avanzata nei confronti di un uomo di 35 anni di alta statura e di fisicità robusta al fine di difendere se stesso e sua moglie (impossibilitata a reagire in quanto immobilizzata ed imbavagliata) dalla condotta violenta di più rapinatori travisati di cui almeno uno armato”. Tale condotta era giustificata dal “pericolo per l’incolumità sua e della moglie”. Le indagini seguite alla rapina in casa consentirono di arrestare e condannare gli altri tre malviventi.