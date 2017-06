Non vicinanza e sostegno, ma «minacce e intimidazioni» dai superiori. Il caporal maggiore Antonio Attianese, 38enne originario della provincia di Salerno, ammalatosi di tumore 13 anni fa dopo due missioni in Afghanistan e morto ieri nella sua casa di Sant’ Egidio del Monte Albino, aveva raccontato la sua storia alla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito appena tre mesi fa. E la Commissione aveva trasmesso gli atti sul caso al procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma.

Arruolatosi negli Alpini paracadutisti, Attianese aveva partecipato a due missioni in Afghanistan: a Kabul per Isaf dal maggio al settembre 2002; a Khost per Enduring Freedom dal febbraio al maggio 2003. Al rientro, l’inizio di quello che definisce «un calvario psicofisico e burocratico»: gli vengono trovate tracce di sangue nell’urina; la diagnosi arriva con l’ecografia: carcinoma alla vescica. Da allora il militare subisce ben 35 interventi chirurgici, con l’asportazione della vescica e un trattamento di chemioterapia sperimentale.

«Non ho mai saputo – aveva detto alla Commissione parlamentare l’ex caporal maggiore – della pericolosità dell’uranio impoverito, mai saputo che in quelle zone c’era da difendersi anche da questo nemico invisibile. Quando chiedevamo informazioni ai nostri superiori sui rischi, ci dicevano che erano sciocchezze inventate per andare contro il Governo ed i militari». Dopo i primi interventi subiti, «senza né una telefonata nè alcuna assistenza dalla mia caserma», nel 2005 Attianese prova a chiedere almeno il rimborso delle spese sostenute ed alla risposta negativa si rivolge ad un avvocato.

A quel punto, raccontò – «sono stato convocato a rapporto da un capitano e da altri ufficiali ed ho subito minacce ed intimidazioni che ho registrato col telefonino: vi consegno il file per poterle valutare». Oltre al danno economico, aveva sottolineato, «quelle parole mi hanno provocato un malessere forse anche peggiore della malattia: mi hanno fatto sentire in colpa per essermi ammalato».