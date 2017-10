Foggia, ucciso in Olanda il boss “Faccia d’angelo”: è un giallo

Il corpo senza vita di un italiano è stato rinvenuto ad Amsterdam. Si tratta di Saverio Tucci, 44 anni di Manfredonia con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Le autorità olandesi hanno informato gli inquirenti italiani senza però fornire ulteriori dettagli sul luogo del ritrovamento. Secondo prime indiscrezioni, però, una persona sarebbe stata sottoposta a fermo. Si tratterebbe di un altro cittadino italiano che avrebbe confessato l’omicidio.

Gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri sono già al lavoro per informare parenti e amici della vittima ma, soprattutto, per cercare di ricostruire la dinamica dell’omicidio e il contesto in cui sarebbe maturato. Gli inquirenti dovranno stabilire,in primis, da quanto tempo l’uomo si trovasse all’estero e soprattutto cosa ci facesse nella città olandese.

La vittima è un volto ben noto alle forze di polizia. Era conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di ‘Faccia d’ angelo” per il colore dei suoi occhi blu intenso; scampò già una prima volta ad un agguato avvenuto nell’agosto 2012 in via Galilei a Manfredonia.