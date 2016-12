L’incubo del terrorismo islamico piomba su Milano: l’attentatore di Berlino era a Milano, ed è stato ucciso dopo aver sparato a un agente di polizia. È quanto sostiene Panorma.it, che aggiunge dettagli inquietanti al caso di cronaca nera della scorsa notte. L’uomo, che sarebbe il super-ricercato tunisino Ansi Amri il quale con un tir ha ucciso 12 persone nel mercatino della capitale tedesca, è morto in una sparatoria con la polizia durante un controllo stradale a Milano.

È successo verso le 3 di notte in piazza I Maggio, vicino alla stazione di Sesto San Giovanni. Secondo la prima ricostruzione della questura l’uomo, un magrebino che camminava a piedi, alla richiesta di mostrare i documenti ha estratto una pistola calibro 22 dallo zaino e ha sparato a due agenti di una volante che lo avevano fermato per un controllo, colpendone uno alla spalla. L’uomo ha urlato “Allah Akbar”.

I poliziotti hanno risposto al fuoco, uccidendolo. Il poliziotto colpito alla spalla, invece, non è grave ed è stato portato all’ospedale di Monza. Come detto, a rendere più grave e inquietante la vicenda è il sospetto degli uomini della Digos che dietro la reazione violenta dell’uomo ci sia, come detto, il terrorismo internazionale. Le impronte digitali, riporta Repubblica, hanno identificato la persona uccisa dai poliziotti come un latitante “pesante”, uno che non voleva e non poteva essere controllato dalla polizia.

Roma, 23 dicembre 2016

fonte liberoquotidiano