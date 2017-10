“Kabobo ha ucciso a picconate papà. Ma lo Stato mi dà solo 7mila euro”

La denuncia di Andreaa Masini, figlio di una delle vittime del clandestino Kabobo: “Il risarcimento dello Stato? Una presa in giro”

Era il maggio del 2013 quando Kabobo, il clandestino immigrato con precedenti penali che viveva a Milano, uscì in strada armato di machete e uccise tre persone.

Prima la mannaia, poi un piccone. Divenne il terrore del quartiere Niguarda e sotto la sua furia omicida caddero Ermanno Masini, 64 anni, Alessandro Carolé (40) e Daniele Carella.

Oltre al dolore, per le famiglie delle vittime si è aperta anche la stagione della beffa. Come spiegato ieri, infatti, lo Stato ha approvato una legge per istituire il fondo per risarcire le vittime (e i loro parenti) dei reati violenti (omicidio, stupro, ecc) commessi da persone nullatenenti. Insomma: se un criminale senza un soldo commette un reato orrendo, spesso le vittime rimangono senza risarcimento perché non è possibile rivalersi su nessun patrimonio del colpevole. E così ci dovrebbe pensare lo Stato a risarcire. Ma se fino a qualche mese fa il Fondo era rimasto una chimera (approvata la legge in ritardo, nonostante i moniti dell’Ue), ora la commedia si è trasformata in farsa. Le cifre previste per gli indennizzi fanno gridare allo scandalo: solo 3mila euro per i feriti, 7.200 per i parenti dei defunti e meno di 5mila euro per uno stupro.

Come nel caso di David Raggi, il ragazzo massacrato a Terni da un immigrato clandestino, anche nel caso di Kabobo le famiglie delle vittime non hanno visto un euro. “L’ uomo che ha ucciso mio padre era un immigrato irregolare, con precedenti penali, che aveva già dimostrato una forte tendenza alla violenza – dice Andrea Masini, figlio di Ermanno, alla Verità – Non era una brava persona. Qualcuno mi deve dare risposte sul perché fosse in giro”.