Un tracollo senza fine per Virginia Raggi. Dopo il crollo emotivo alla messa di Natale, in cui la sindaca-disastro è scoppiata in lacrime, ecco che viene umiliata anche al pranzo dei poveri che si è tenuto nella basilica di Santa Maria in Trastevere. Già, perché c’è chi le rimprovera: “Hai sbagliato sulle Olimpiadi”, come testimonia questo video pubblicato dal Corriere.it. Per onor di cronaca, c’è anche chi le fa i complimenti e chi le chiede di scattare un selfie.

