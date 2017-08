Un attimo di “distrazione” col biberon: le conseguenze sono drammatiche

E’ bastato un attimo di distrazione per innescare un “incidente” che avrebbe potuto facilmente finire in tragedia. Il piccolo Eric Ward, 2 anni appena compiuti, ha riportato terribili ustioni sul viso, sul collo, sul dorso e sulla schiena versandosi addosso un pentolino pieno di acqua bollente.

E’ successo qualche giorno fa: il bambino si trovava a casa a Uckfield, nell’East Sussex (Regno Unito), con una familiare (nome e grado di parentela non sono stati rivelati) poiché i suoi genitori, per motivi diversi (il padre lavorava e la madre era a lezione di guida), non potevano prendersi cura di lui.

La parente-babysitter gli stava riscaldando il latte in un pentolino e, quando si è accorta che era caldo a sufficienza, si è allontanata dai fornelli per far raffreddare il biberon. A quel punto il piccolo Eric è passato dietro di lei senza farsi vedere e, inconsapevole del pericolo, ha afferrato il pentolino con l’acqua bollente e se l’è versato tutto addosso. Quando si è resa conto dell’accaduto, la ragazza è andata “nel pallone”, ma è comunque riuscita a chiamare subito i soccorsi e avvisare i genitori del bambino, che si sono precipitati a casa per vedere come stava.