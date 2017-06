la lezione educativa di una mamma è virale

Zowiie Williams è una mamma come tante che, un giorno , andando a prendere il figlio a scuola, ha notato che suo figlio stava prendendo in giro una bambina.

A quel punto la donna ha capito che doveva mostrare al figlio che quel comportamento è sbagliato e quindi ha pensato a una forma di punizione appropriata. Il suo post su Facebook in cui mostra la sua punizione è diventato virale.

“Quando tuo figlio urta i sentimenti di una bambina è tuo compito come genitore fargli capire come pronunciare cose fuori dalla rabbia e in preda all’agitazione possano far sentire gli altri.

Ieri sono rimasta molto delusa dallo scoprire che lui aveva sconvolto una bambina perché aveva dato retta a un altro bambino che gli aveva detto cosa dire e fare.