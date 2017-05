SIRACUSA – Un boato fortissimo, i vetri delle finestre che tremano, gente in strada terrorizzata pensando a un terremoto. Attimi di panico tra Ragusa e Siracusa nel primo pomeriggio di mercoledì 3 maggio quandohanno abbattuto il muro del suono.

L’aeronautica ha spiegato tutto è avvenuto durante una esercitazione di due velivoli del trentasettesimo stormo partiti da Birgi. In corso ci sono normali esercitazioni. La missione di oggi prevedeva un profilo supersonico. Tutto è stato autorizzato, in una zona assegnata dall’ente di controllo del volo e in una quota prestabilita di circa 13 chilometri. “I boati – spiegano dalla Difesa – sono stati avvertiti dalla popolazione a causa delle particolari condizioni meteo che hanno propagato il suono”.

