“Il giorno in cui mi sono spezzato la schiena in due parti”: le immagini del tremendo incidente

“Il giorno in cui mi sono spezzato la schiena in due parti”. Un utente di LiveLeak ha pubblicato il video da lui filmato in spiaggia dopo aver “rubato” la moto ad un suo amico.

Il filmato ripercorre tutti gli attimi del tremendo incidente, provocato da una impennata succeduta a una rovinosa caduta all’indietro. Poi le urla di dolore e i soccorsi mentre la telecamera posizionata sulla moto continuava a riprendere.

