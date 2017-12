Appartamento va in fiamme, anziano tratto in salvo da un carabiniere

Un appartamento va a fuoco, a Licata.

Licata (Agrigento) la chiamata arriva subito: “presto! Va tutto a fuoco!”

Sul posto, immediatamente giungono equipaggi dei vigili del fuoco. I pompieri, una volta arrivati però avrebbero avuto ampia difficoltà per via del fumo sprigionatosi dall’incendio

Proprio in quel momento però, assisteva anche un carabiniere libero del servizio, e proprio grazie al militare, un anziano ha avuto salva la vita.

Il militare dell’arma, che appena giunto si è reso subito conto della situazione, si è gettato tra le fiamme e ha soccorso l’anziano caricandolo addosso e portandolo fuori dall’abitazione.

Nessuna conseguenza per gli altri inquilini.

Alcuni di loro, secondo i quotidiani locali, avrebbero accusato solo un principio di intossicazione da fumo e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure del caso.

Questo episodio segue quello raccontato da noi appena qualche ora fa, verificatosi nella notte di ieri a Cologno Monzese, dove una intera palazzina ha rischiato di andare a fuoco attorno alle 2 di notte

mentre gli abitanti del civico dormivano

Fortunatamente, proprio in quei frangenti, l’occhio vigile di alcuni Carabinieri di pattuglia ha individuato immediatamente l’incendio, in quel momento ancora al principio, riuscendo ad allertare in tempo i soccorsi e traendo in salvo 35 persone

