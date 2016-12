Il suo collega, Cristian Movio, il capopattuglia della Volonte Alpha 6, è tornato a casa la vigilia di Natale. E a tempo di record, se si considera che l’agente scelto friulano, nel corso dello scontro a fuoco con il tunisino Anis Amri, era rimasto ferito alla spalla destra. Dopo essere stato operato per rimuovere il proiettile, Movio è stato dimesso dall’ospedale San Gerardo di Monza in tempo per permettergli di trascorrere il Natale in famiglia.

Invece Luca Scatà, l’agente in prova che ha ucciso il killer di Berlino a Sesto San Giovanni nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, a casa, in Sicilia (a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa), non è ancora tornato. E non si sa quando questo accadrà, si è sfogato il padre di Luca, Giuseppe. «Abbiamo trascorso il Natale senza di lui, ma lo abbiamo sentito e ci ha detto che è tranquillo. Se lui è sereno, lo siamo anche noi».

Qualcosa, però, sta turbando le festività in casa Scatà. «Aspettiamo di poterlo vedere, non sappiamo bene quando potrà accadere. Non ci è stata fornita una data precisa: aspettiamo solo di poterlo riabbracciare. Una cosa è certa: non siamo preoccupati per lui». Il mancato ritorno a casa di Scatà – che era rimasto illeso nel corso dello scontro a fuoco con Amri – ha dato il via al giallo: perché il giovane poliziotto non è ancora rientrato in famiglia? Il trattenimento in «servizio» è dovuto a timori per possibili ritorsioni legate all’uccisione del terrorista tunisino? Scatà è stato isolato, magari in un luogo segreto, in attesa che le acque si calmino dopo il clamore dei giorni scorsi? Dubbi che dal ministero dell’Interno respingono con decisione. «Il mancato rientro a casa di Scatà non è in alcun modo legato all’episodio di Sesto San Giovanni», filtra dal Viminale. Un modo per dire che le ipotesi sono due: o il poliziotto siciliano, dopo la sparatoria, continua a essere in servizio, oppure ha deciso di trascorrere l’eventuale periodo di ferie altrove.