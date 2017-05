Un gatto si nasconde in questa immagine – se riuscite in questa sfida allora avete una vista da falco

Questa immagine di un gatto ha confuso e irritato gli utenti di Internet in tutto il mondo – riuscite a trovare il gatto che si nasconde nella foto?

I gatti sono maestri di nascondino. Sono piccoli, agili e, anche se non sono camaleonti, sono bravi comunque a confondersi con l’ambiente circostante. Ci sono molte immagini simili su Internet e questa è solo l’ultima della serie.

C’è nascosto un gatto da qualche parte in questa immagine e, anche se sicuramente siete tentati di scorrere verso il basso per trovare la risposta, vi sfidiamo a spendere qualche secondo per trovarlo da soli.

Troppo difficile? Scendete un po’ più giù e troverete la risposta.