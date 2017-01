BELLUNO – Bambina violentata da padre e figlio 14enne, suoi vicini di casa. Un’accusa pesantissima quella con cui sono indagati due cittadini stranieri. Ci sono due inchieste che corrono parallele e che vengono portate avanti dalla Procura di Belluno e dalla Procura per i minorenni di Venezia. La vicenda è ancora in fase di indagine e per questo sul caso vige il massimo riserbo. L’inchiesta avrà una svolta al completamento della perizia dello psicologo nominato dalla giudice di Venezia. Avverrà a marzo quando il quadro della vicenda sarà forse più chiaro con la discussione della perizia. Il giudice infatti ha dato incarico al perito, una psicologa di Venezia, di sottoporre a esame la bambina per valutarne l’attendibilità e credibilità. A marzo poi ci sarà un’udienza in laguna per il ragazzo 14enne e una seconda udienza a porte chiuse per il padre a Belluno.

