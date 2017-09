A volte le persone sfogano la propria rabbia sui più deboli. Non esiste niente di più sconvolgente che attaccare chi non può difendersi, soprattutto i disabili. È ancora più difficile da sopportare se a subire l’attacco è un bambino innocente, che ha tutto il diritto di vivere una vita spensierata.

Milo, affetto dalla sindrome di Down, ha 5 anni e vive in Texas. Lui e la sua famiglia vanno spesso a mangiare fuori.

Un giorno, durante una cena al ristorante, si è verificato un episodio davvero spiacevole. Per fortuna, uno dei dipendenti del ristorante, Michael, è intervenuto immediatamente, salvando la situazione.

Milo e i suoi genitori se ne stavano seduti al solito tavolo, quando una famiglia ha preso posto accanto a loro. Il padre di famiglia ha tenuto un comportamento odioso. Ha chiesto di poter cambiare tavolo perché non sopportava la presenza di Milo. Non sopportava che muovesse la bocca, non era appropriato per i suoi bambini.

All’inizio il cameriere li ha spostati, credendo che così si sarebbero calmati, ma si sbagliava. L’uomo non aveva intenzione di smetterla: “il bambino con bisogni speciali deve andare da un’altra parte” ha gridato l’uomo.