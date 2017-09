ULTIMO AGGIORNAMENTO 13.40. È salito a 22 il numero dei feriti nell’esplosione nella metro di Londra. «Si ritiene che nessuno sia in condizioni gravi o in pericolo di vita». È quanto riferisce il servizio di ambulanze di Londra, a proposito dell’esplosione avvenuta su un treno della metropolitana alla fermata Parsons Green. Il London Ambulance Service spiega di essere stato contattato stamattina intorno alle 8.20 ora locale e che i primi soccorritori sono arrivati sul posto dopo cinque minuti.

LE CONFERME UFFICIALI. È stato un ordigno artigianale a provocare l’esplosione avvenuta stamattina su un treno della metropolitana di Londra, alla fermata Parsons Green. Lo ha confermato in una breve dichiarazione il capo dell’unità anti-terrorismo di Scotland Yard, Mark Rowley, confermando anche che la polizia ritiene si tratti di un «incidente terroristico».

LA CAUSA. Secondo le prime notizie l’esplosione è partita da un cestino nascosto all’interno di un sacchetto di plastica lasciato in uno dei vagoni posteriori del treno. Una foto circolata su Twitter poco dopo l’esplosione mostra un secchio bianco, con fili elettrici, in un sacco dei supermercati Lidl, da cui fuoriesce del fuoco. Sul posto le squadre di soccorso, oltre ai vigili del fuoco e agli inquirenti. Diversi i feriti e alcuni testimoni parlano di persone con bruciature sul viso ed escoriazioni. Per Scotland Yard si tratta di un episodio di terrorismo provocato da un ordigno costruito in modo artigianale. La premier britannica Theresa May, che ha espresso vicinanza per i feriti e ha lodato la bravura e la velocità di reazione delle forze di sicurezza, ha convocato una riunione d’emergenza del Cobra, il Comitato di crisi del governo britannico.