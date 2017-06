Tremendo incidente a Rimini: muore un motociclista

RIMINI – L’impatto è stato fatale. Gravissimo incidente stradale nella prima mattinata di sabato sulla statale 16 Adriatica, dove ha perso la vita una persona a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. L’impatto fatale è avvenuto intorno alle 8: a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 di strappare alla morte il povero motociclista.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale pare che il giovane a bordo del due ruote stesse procedendo sull’Adriatica in direzione Ravenna quando si è scontrato contro una Mercedes Classe A che si stava dirigendo verso Ancona e che, pare, fosse in fase di svolta a sinistra verso via Oliveti.