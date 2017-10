Domenico Rossi, si dimette il sottosegretario travolto dal servizio de Le Iene: scandalo hard

Dopo la denuncia de Le Iene, il passo indietro di Domenico Rossi, sottosegretario alla Difesa. L’accusa contro l’esponente del governo (sottosegretario alla Difesa) è quella di aver fatto assumere suo figlio al deputato Mario Caruso, il quale lo avrebbe pagato anche se il ragazzo non si è mai presentato al lavoro.

E ancora, Caruso – rivela il servizio – ha fatto lavorare in nero per un anno e mezzo e senza alcun tipo di stipendio una sua assistente, alla quale ha poi avanzato anche delle proposte indecenti. Pur rigettando ogni accusa, Rossi, come detto, ha infatti deciso di dimettersi e di rimettere le sue deleghe al ministro Roberta Pinotti.