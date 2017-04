Pulire il forno non è affatto un’attività iacevole però… come si dice? Ci tocca…! In questa pagina vedremo come pulire il forno. Chi cerca nozioni specifiche sulla pulizia del forno a microonde può sfruttare le informazioni contenute nell’articolo Come pulire il microonde.

In commercio esistono prodotti specifici per la pulizia del forno ma è meglio non fidarsi dei detergenti chimici per pulire le superfici che entrano in contatto con il cibo! E’ per questo che ti consiglio di pulire sempre il lavabo, la cucina, il piano cottura, il forno e il frigorifero con ingredienti naturali.

Il presente articolo non è il primo che dedichiamo alla pulizia del forno, quindi, per approfondire l’argomento puoi leggere la guida: come pulire il forno in modo naturale. Di seguito altri consigli e chicche su come pulire il forno, eliminare i cattivi odori, pulire il vetro del forno (anche quando è sporco all’interno del doppio vetro!) e disinfettarlo.

Pulire il forno con il limone

Chi è a caccia di uno “sgrassatore naturale” adatto a qualsiasi superficie (a parte il marmo!) può sfruttare le proprietà sgrassanti del limone. Il succo del limone è ottimo per rimuovere residui di olio o macchie di grasso, anzi, puoi spaccare un limone a metà e usare le due parti da strofinare direttamente sulle superfici interne del forno. Per altre informazioni vi rimandiamo all’articolo Come sgrassare il forno.

Pulire il forno con bicarbonato e sale

Un buon disinfettate e disincrostante naturale può essere realizzato con bicarbonato e sale. Prendi una tazza di sale e una di bicarbonato, mescola bene i due ingredienti e aggiungi una tazza d’acqua per amalgamare. Con questo miscuglio è possibile disinfettare il forno e scrostare i residui di cibo rimasti attaccati sulle pareti interni del forno. Con un panno pulito, stendi il detersivo naturale sulla superficie da trattare, lascialo agire per circa un’ora e poi strofina con una spugnetta fino a lavare via il tutto.