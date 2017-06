Un uomo pianta 6000 alberi in onore della sua defunta moglie – 17 anni dopo, il loro segreto viene rivelato

Non potremmo mai stancarci di leggere belle storie. Quella che segue non fa eccezione.

Al giorno d’oggi molte coppie divorziano, anche dopo tanti anni di matrimonio – eppure alcuni coniugi trascorrerebbero la vita insieme, se non fossero separati dal fato.

Janet e Winston, una coppia inglese, sarebbero rimasti insieme per tutta la vita se lei non fosse morta per un attacco di cuore dopo 33 anni di matrimonio. Questo è successo 20 anni fa, scrive The Telegraph.

La morte della moglie è stata molto dolorosa per Winston, ma ha deciso di renderle onore con un gesto commovente e segreto.