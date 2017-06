Stanotte a Venezia, boom di ascolti per Alberto Angela su Rai1

VENEZIA – Grandissimo risultato di ascolto, nella prima serata di ieri, per lo speciale «Stanotte a Venezia». Il docu-film dedicato alla città lagunare, condotto da Alberto Angela, è andato in onda su Rai1, in 4K e in altissima definizione, realizzato in oltre un mese di lavorazione con l’utilizzo di droni, elicotteri ed effetti visivi creati ad hoc: è stato visto in tv da 4 milioni e 983mila spettatori, con uno share del 25%, dominando il prime time televisivo.

Sbaragliata la concorrenza: su Rai2 erano in programma episodi dellla nuova serie McGyver: fermi al 5%. La puntata di #Cartabianca, Rai3, è stata vista, invece, da soli 664mila spettatori, 3,4% di share. Su Canale 5 il film “Un amore senza fine” è stato scelto da 2,3 milioni con share dell’11%.

LO SPECIALE Si trattava dell’ultimo viaggio notturno del conduttore Angela jr (figlio di Piero) sulla scia di quelli realizzati sul Museo Egizio di Torino, sulla città di Firenze e su San Pietro. Angela ha rievocato luoghi e vicende della Repubblica Serenissima, personaggi storici che hanno vissuto tra calli e campielli: da Goldoni a Vivaldi, da Marco Polo a Giacomo Casanova fino a maestri contemporanei come Uto Ughi (che si è esibito in esclusiva alla Fenice col suo magico violino).