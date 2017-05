Un nuovo virus che arriva via mail a nome del noto servizio di messaggistica istantanea. Ecco come si presenta e come difendersi.

Non si fermano truffe e virus che senza sosta continuano a circolare all’interno di WhatsApp, noto programma di messaggistica istantanea al quale noi tutti ormai non possiamo davvero più rinunciare. Ancora una volta gli hacker hanno deciso di prendere di mira la più nota delle app di messaggistica istantanea, assorbita dal colosso Facebook, WhatsApp. Ed ancora una volta, se non si presta un po’ di attenzione al materiale che ci viene inviato da sconosciuti, si rischia di perdere dati del pc e non solo.

Furto dei dati

Infatti sono tante i malware che i navigatori in rete e gli utilizzatori seriali di smartphone e tablet conoscono, ma i nuovi virus riescono ad intrufolarsi dappertutto e con metodi sempre nuovi: chi desidera impossessarsi del controllo dei nostri mezzi informatici non lo fa soltanto per curiosare nella nostra vita, quanto piuttosto al fine di attingere dati utili per utilizzi non leciti che vanno dallo scambio di identità nel caso vengano tentate delle truffe online, sino al furto dei dati e codici di carte di credito e bancomat per svuotarci il conto corrente.

Virus tramite WhatsApp

Bisogna fare molta attenzione, infatti il nuovo virus riesce a circolare su WhatsApp, nascosto da messaggio vocale: il contenuto malevolo arriva tramite messaggio di posta elettronica che ha come oggetto «Chiamata senza risposta» o «chiamata persa» dove all’interno della messaggio, si viene invitati a cliccare sul pulsante play per ascoltare un contenuto audio, ma cliccando sul player, parte in automatico il download di un trojan, che si sta installa all’interno del dispostivo, infettandolo.

La soluzione, quindi, resta quella di non aprire email che sembrano sospette e che riportano Whatsapp come mittente. La piattaforma di messaggistica, infatti, non invia mai messaggi tramite posta ai suoi utenti. Anche perché Whatsapp non possiede le email dei suoi utenti.

La Legge per tutti