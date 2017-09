Si era laureata in Medicina ad appena 24 anni lo scorso maggio Giulia Battipaglia, una giovane per anni volontaria del canile Enpa di Novara e amante della musica. La ragazza si è spenta nella sua casa di via Brunelleschi, a Novara, uccisa da un tumore contro il quale lottava da anni. Mamma Laura e papà Giacomo sono stati accanto a Giulia Battipaglia fino all’ultimo, sostenendola nell’affrontare al meglio questo calvario.

Nelle scorse ore centinaia di persone nella chiesa della Sacra famiglia di via Monte San Gabriele a Novara hanno salutato per l’ultima volta la giovane.