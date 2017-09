Esercitazioni antiterrorismo di polizia e carabinieri a Genova, Roma e Bologna che si è svolta nella scorsa notte. A Genova si è svolta in porto, nella zona degli imbarchi. Si è trattato di un’esercitazione congiunta tra le unità di primo intervento antiterrorismo della polizia di Stato (Uopi) e dell’Arma dei carabinieri (Api).

Ecco come lavorano le squadre speciali antiterrorismo che per l’esercitazione sono state affiancate da Volanti e reparto prevenzione crimine della Questura e e Radiomobile dei carabinieri per circondare gli obiettivi. 150 gli uomini in campo. L’operazione è stata organizzata per testare sia la velocità di reazione e intervento, sia la sinergia operativa tre le unità specializzate.

FONTE – GENOVAQUOTIDIANA