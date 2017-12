Uno squillo che svuota il credito telefonico: non chiamate o rispondete mai a questi numeri

Segnate bene questi numeri, salvateli in memoria e se li ritrovate tra le chiamate perse non richiamate. La sorpresa potrebbe essere davvero a caro prezzo.

E’ la Polizia di Stato attraverso il suo canale social a mettere in allerta gli italiani dall’ennesima truffa telefonica messa in piedi ai nostri danni.

I numeri in questione utilizzano prefissi italiani. Rispondere NON fa scattare l’addebito – a differenza di quanto segnalato su alcuni siti.

L’utente comincia a pagare SE richiama il numero. Cosa che si è tentati di fare perché il numero sembra “normale”.

Purtroppo il prefisso non corrisponde alla zona geografica di riferimento ma sono chiamate che provengono per lo più dall’estero.

Non appena avrete composto il numero la comunicazione cadrà subito ma in bollette vi troverete un sovrapprezzo non di poco conto.

Le vittime più colpite sono gli anziani che ricevono incessantemente queste chiamate sulle utenze fisse e mobili e, pensando di aver perso una chiamata importante, richiamano questi numeri.

CHE COSA SI PUO’ FARE

Un’altra importante cosa da fare, è contattare il proprio gestore telefonico e chiedere la rimozione dei servizi a pagamento non richiesti ed apporre il blocco futuro. I numeri possono essere bloccati inserendoli nella funzione blacklist del proprio telefono (se ne è dotato).

Nell’immagine sottostante alcuni numeri truffaldini.