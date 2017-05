I cani (e gli animali in generale) sono un dono di Dio per l’uomo – gli angeli sulla terra che ci mostrano che, nonostante tutto, la bontà esiste in questo mondo. Ma quando è il momento per questi angeli di tornare in cielo, in famiglia è normale passare momenti veramente tristi e difficili. Anche se sono con noi ‘solo’ per un breve periodo della nostra vita, condividiamo il nostro quotidiano con loro, fianco a fianco, momenti belli e brutti – e spesso ci danno il conforto che non troviamo altrove.

Molti hanno provato o proveranno il dolore che si prova quando un membro della famiglia a quattro zampe muore. E questa perdita dolorosa può far reagire in mille maniere diverse… anche in una poesia, come quella che state per leggere, intitolata “Preghiera di un cane”.

L’autrice è Beth Norman Harris ed è stata pubblicata sul Chicago Tribune dopo la morte del suo amato cane. È in quel momento che ha deciso di scrivere una poesia su di lui come omaggio alla vita che avevano trascorso insieme.

È possibile leggere la poesia originale in inglese qui, ma volendo potete anche scegliere di leggere quanto segue, ossia la versione che abbiamo tradotto per voi in italiano: