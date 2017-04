L’uomo è stato incriminato per possesso di armi e ‘progettazione di atti di terrorismo

Un uomo è stato arrestato dopo un presunto attacco all’arma bianca nei pressi di Whitehall, il ministero dell’Interno britannico, situato vicino al Parlamento di Westminster. Lo rende noto la polizia, citata dal sito della Bbc. Un testimone ha raccontato di aver visto due coltelli a terra, uno dei quali descritto come un lungo coltello da pane. In un comunicato Scotland Yard ha detto che non ci sono stati feriti. L’uomo è stato incriminato per possesso di armi e ‘progettazione di atti di terrorismo’.

La sicurezza resta alta in prossimità di Whitehall dopo l’attacco terroristico a Westminster Bridge e davanti al Parlamento il 22 marzo scorso.

Una vasta area della zona di Westminster è stata chiusa al traffico ed attualmente la polizia vi sta effettuando sopralluoghi e perquisizioni. Secondo un altro testimone, l’uomo “che è stato atterrato dalla polizia” ha barba e capelli corti e indossava il pantalone di una tuta grigio e un giubbotto nero.

Il 22 marzo un uomo aveva lanciato la sua auto sulla folla sul ponte di Westminster prima di accoltellare uccidendolo un poliziotto davanti al Parlamento. Nell’attacco sono morte in tutto cinque persone. Il suo autore, Khalid Masood, un cittadino britannico convertito all’islam, era stato abbattuto.

