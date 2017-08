«Dalla capitaneria di porto mi hanno allertato per intervenire nella Secca delle Formiche, ma non sapevo chi fossero i sub dispersi. Sono entrato nella grotta sotto le Formiche ed era tutto buio pesto. Mi muovevo a tentoni, tastando a mani nude le rocce perché era impossibile orientarsi altrimenti e quando ho scorto nella penombra un corpo ho visto che era Tonino. Il mio amico sub Tonino Emanato che ormai era morto e ho pianto disperatamente».

È la testimonianza di Paolo Ardizio, un operatore tecnico subacqueo che insieme al suo collega Pietro Sorvino ha recuperato intorno alle 14 di ieri il corpo senza vita di Antonio Emanato. Il corpo esanime era all’imbocco di una delle grotte della Secca. Una testimonianza drammatica raccolta dalla capitaneria di porto di Ischia, che indaga sulla tragedia consumatasi ieri mattina nel tratto di mare a ridosso del Regno di Nettuno.

Paolo Ardizio conosceva bene Antonio Emanato e a fatica rievoca quei terribili momenti. Poca voglia di raccontare un dramma che è anche suo personale.