Il personale della Polizia di Stato, appartenente al Commissariato di P.S. di Lanciano e al Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, ha tratto in arresto ieri a Treglio un uomo di 20 anni per lesioni personali in danno di un altro ventenne di Mozzagrogna (CH), nonché per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Verso le ore 23.00 perveniva al 113 una telefonata di una donna che chiedeva aiuto, segnalando una rissa violenta. Sul posto venivano subito fatti confluire due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, che stavano svolgendo uno specifico servizio di prevenzione e controllo del territorio nell’area frentana, e la Volante del Commissariato. Gli Agenti accertavano subito che si trattava di una violenta aggressione ad opera del ventenne in danno di un suo coetaneo. Lo stesso, alla vista delle auto della Polizia, si dileguava per i vicoli del paese, ma veniva subito rintracciato. L’aggressore si scagliava violentemente contro i poliziotti che, dopo un primo vano tentativo di ricondurlo alla calma, lo immobilizzavano e arrestavano. Portato in udienza penale per il rito direttissimo, l’uomo ha patteggiato la pena di anni uno di reclusione

Roma, 2 febbraio 2017