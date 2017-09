PADOVA – Identificato dalla polizia mentre prega col Corano in mano, urla “Allah akbar” e si scaglia contro gli agenti inneggiando all’attentato di Barcellona.

E’ successo mercoledì pomeriggio – ma si è appreso solo oggi – ai giardini dell’Arena a Padova, davanti alla Cappella degli Scrovegni. Margon Bakary, 22 anni del Gambia, con precedenti per droga, è stato arrestato per lesioni a pubblico ufficiale e ora è indagato per istigazione al terrorismo.