Prima ha urlato “Allah Akbar”, poi ha aggredito i poliziotti cercando di scappare con 154 grammi di cocaina e duemila euro che aveva in tasca. Non ce l’ha fatta e per lui sono scattate le manette. È successo nella mattinata di lunedì 12 giugno a Legnano, come riportato in una nota diramata dal 113. Protagonista del fatto un cittadino tunisino 31 anni con numerosi precedenti penali e con il permesso di soggiorno scaduto. Secondo quanto emerso non c’era alcuna finalità terroristica.

Quando le volanti sono intervenute — intorno alle 6.50 — hanno trovato un uomo privo di scarpe e a torso nudo. A quel punto, i poliziotti gli hanno chiesto di mostrare cosa avesse in tasca e lui li ha aggrediti a mani nude al grido di “Allah Akbar”.